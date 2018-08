//TOYOTA COROLLA, INIZIA UNA NUOVA ERA

A partire da oggi sarà Corolla la denominazione a definire la nuova generazione di Hatchback, Sedan e Touring Sport di Toyota nel segmento C, un modo per ricordare quanto questo modello abbia segnato la storia del settore Automotive. La denominazione Auris verrà discontinuata con l’introduzione della nuova Corolla, il cui lancio sul mercato è previsto entro i primi mesi del 2019. Dal punto di vista stilistico, la nuova Corolla è una vettura che ha in se stessa la sintesi dei gusti orientali ed europei. «La “stance” della vettura è decisamente europea, ma c’è una componente orientale nei dettagli estremamente curati ed aggressivi. Sto parlando ad esempio della firma luminosa dei fari a Led, chiaramente di gusto giapponese», ha detto ad Auto&Design Ian Cartabiano, Presidente e Director del Design dell’ED2 Toyota Europe Design & Development. Il cambio di denominazione coincide con l’introduzione della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture sulla gamma Corolla, che andrà a sostituire le tre piattaforme attuali. «Quale momento migliore del lancio di una gamma completamente nuova per reintrodurre il marchio Corolla nel segmento C?», ha dichiarato Johan van Zyl, presidente & CEO di Toyota Motor Europe. La nuova Corolla Touring Sports farà il suo esordio a livello globale in occasione del Salone di Parigi 2018, accanto alla variante Hatchback.