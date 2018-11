//AUTOMOBILI PININFARINA PF0

Meno di 100 giorni al lancio in occasione del prossimo Salone di Ginevra. Dopo l’apprezzamento ricevuto dai potenziali clienti durante l’evento privato di agosto a Peeble Beach e gli ultimi affinamenti al design in corso presso il centro stile Pininfarina di Cambiano, la PF0 di Automobili Pininfarina si prepara per l’atteso debutto.

Anche se tutto resta segretissimo intorno a questa potente hypercar elettrica disegnata e ingegnerizzata da Pininfarina Spa per il cliente Automobili Pininfarina (società con sede a Monaco di Baviera ed interamente controllata da Mahindra&Mahindra), in occasione dell’anteprima stampa abbiamo potuto apprezzare un assaggio delle sue forme fluide – quasi acquatiche – nonché delle originali soluzioni aerodinamiche applicate, un equilibrio di bellezza e prestazioni nel pieno stile della tradizione Pininfarina.

A partire dal 2020 la PF0 sarà costruita interamente a mano in Italia, sempre presso la carrozzeria Pininfarina, in non più di 150 esemplari che, grazie anche all’ottimizzazione della dinamica di guida in collaborazione con l’ex pilota di Formula 1 Nick Heidfeld, dovrebbero offrire prestazioni a dir poco sorprendenti: accelerazione da 0 a 100 in 2 secondi, e da 0 a 300 in 12 secondi.