//GAC MOTOR, UN NUOVO CENTRO STILE A SHANGHAI

Auto&Design è stato a Shanghai per assistere all’inaugurazione del nuovo centro stile del costruttore cinese Gac Motor. Il numero di design center del marchio ora ha raggiunto quota tre e si trovano tutti in aree geografiche e culturali del mondo diverse: «Abbiamo tre centri di progettazione a livello globale. Le tre squadre lavorano con un’interazione sinergica anche se ognuna poi segue il proprio focus. Gac Design Guangzhou è la nostra sede principale e ora ha un team di 300 membri, l’Advanced Design Center di Los Angeles ha un punto di vista globale sulle nuove tendenze del design ed è guidato da Pontius Fontaneus, l’ultimo inaugurato è l’Advanced Design Shanghai Studio, guidato da David Hilton, che sarà in gran parte impegnato nei progetti di esplorazione su nuove strategie di progettazione, nuovi linguaggi di forma e sullo sviluppo di nuove tendenze», ha detto a Auto&Design Zhang Fan, Vicepresidente e Responsabile del design di Gac Motor. Leggi l’intervista completa su Auto&Design n.234, gennaio/febbraio 2019.