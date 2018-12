//I.D. BUZZ CARGO, IL TRANSPORTER DEL FUTURO

Come tutti i membri della famiglia I.D., anche questo furgoncino è caratterizzato da un abitacolo ampio, grazie ai vantaggi offerti dall’architettura MEB dedicata alle elettriche del Gruppo. Gli interni sono stati adattati per uso commerciale, fin nei minimi dettagli. Invece di due sedili singoli nella parte anteriore, il concept car è equipaggiato con un sedile di guida e una doppia panca sul lato del passeggero. Il sedile centrale può essere ripiegato per diventare una zona di lavoro in cui il conducente può, ad esempio, utilizzare un laptop integrato.