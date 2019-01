//HYUNDAI, AL CES UN VEICOLO PER I SOCCORSI

Al CES 2019, Hyundai presenterà un concetto di veicolo completamente nuovo. La vettura combina il potere della robotica con quello della tecnologia EV per portare le persone dove nessun veicolo è mai stato prima. Hyundai Cradle Elevate a quattro gambe ridefinirà la nostra percezione della mobilità.

Ogni ruota può muoversi in maniera indipendente, consentendo così a questo veicolo di poter affrontare terreni particolarmente accidentati per aiutare i feriti dopo i disastri naturali, come, ad esempio, i terremoti. Tutte le caratteristiche del concept verranno svelate il 7 gennaio alla kermesse di Las Vegas.