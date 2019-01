//HYUNDAI ELEVATE, DISEGNATO PER AIUTARE L’UOMO

L’architettura della gamba robotizzata ha cinque posizioni graduali di movimento. Ogni ruota è dotata di un motore elettrico. Il veicolo può muoversi in qualsiasi direzione. In modalità drive le gambe si ripiegano e il veicolo può essere guidato normalmente su qualsiasi strada. Non ci sono altre vetture però in grado di scalare un muro, scavalcare fossati, camminare su terreni di ogni tipo ed estendersi per l’intera larghezza della carreggiata mantenendo il corpo vettura e i passeggeri completamente in piano. La combinazione di ruote e gambe articolate offre un nuovo paradigma di mobilità, consentendo al mezzo di camminare e di avere una guida più dinamica.