//INFINITI QX INSPIRATION, UNA NUOVA ERA

In proiezione del suo futuro elettrificato, Infiniti presenterà la sua nuova concept Qx Inspiration al Salone di Detroit 2019. La nuova concept rappresenta i piani del marchio per i veicoli elettrificati ad alte prestazioni del futuro, che offrono una totale affidabilità e, al contempo, annunciano una nuova era per il design di Infiniti. Mixato con il Dna giapponese il rinnovato linguaggio di forme suggerisce la potenza e il carattere dei futuri propulsori elettrificati del marchio. «Qx Inspiration rappresenta l’inizio di una nuova era e un’anticipazione di dove vuole andare il nostro brand. La nuova tecnologia ci ha dato l’opportunità di evolvere la nostra filosofia del design – e il nuovo veicolo comunica la nostra forza», ha detto Karim Habib, Direttore del design di Infiniti.