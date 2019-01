//JAGUAR LAND ROVER, OCCHI PER LE AUTONOME

Jaguar Land Rover ha sviluppato un sistema che proietta sulla strada le intenzioni dei veicoli a guida autonoma, per avvertire gli altri utenti di quale sarà la mossa successiva della vettura. La tecnologia crea una serie di proiezioni per mostrare le intenzioni future del veicolo, come fermarsi o girare a sinistra e destra. Il progetto fa parte della ricerca su come le persone possono sviluppare una sorta di fiducia nei veicoli robot. In futuro le proiezioni potrebbero anche essere utilizzate per condividere il rilevamento degli ostacoli e gli aggiornamenti di viaggio con i pedoni.

Il progetto è in fase di test su pod autonomi e al momento si manifestano come una serie di linee o barre con spaziatura e distanza regolabile. Quando il veicolo si sta prepara a frenare i piccoli segmenti luminosi si accorciano fino a scomparire completamente una volta che il pod è fermo. Nelle fasi di accelerazione e spostamento la spaziatura tra le linee si estende. All’avvicinarsi di una svolta, le barre si aprono a sinistra o a destra per indicare la direzione di marcia scelta.