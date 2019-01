//KIA PROCEED, SHOOTING BRAKE COREANA

Abbiamo guidato la Proceed con motore 1.6 turbo benzina da 140 cavalli sulle strade nei dintorni di Barcellona mettendola alla prova sul circuito Parcmotor de Castellolí. Pur essendo un’auto dedicata ai lunghi viaggi la vettura risulta sempre divertente da guidare e non delude anche tra le curve più veloci. All’interno ritroviamo l’impostazione stilistica razionale già vista su Ceed e Ceed Sportwagon, ma alcuni particolari sono stati pensati esclusivamente per la Proceed: il volante sportivo tagliato in basso, gli inserti metallici e i paddle al volante in alluminio, se si sceglie la versione con il cambio automatico. La Proceed sarà disponibile in due allestimenti, GT e GT Line, dieci colorazioni e con cerchi in lega da 17 o 18 pollici.