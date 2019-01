//MAZDA3, FLUIDITA’ PREMIUM

«Su questa vettura le forme sono costruite con la luce» spiega Luca Zollino, lead designer del Mazda Design Europe. «Abbiamo impiegato anni per capire come le superfici potessero riflettere la luminosità ambientale. Si tratta di un lavoro cominciato nel 2015, che oggi genera un’impostazione radicalmente diversa dagli altri costruttori. I riflessi del mondo intorno all’auto sono utilizzati, in un certo senso, per disegnarne il volume».