TOYOTA RAV4, RIDISEGNARE UN’ICONA

«Siamo giunti alla quarta generazione della Rav4, ma possiamo trovare un filo conduttore che la lega alle precedenti. Si tratta in sostanza di due aspetti rimasti invariati nonostante siano passati parecchi anni. La prima caratteristica è definita Waku-Doki, espressione giapponese che indica l’emozione che deriva dalla libertà di poter andare dover si desidera in maniera divertente. La seconda è lo stile raffinato, per un design concepito non solo per il fuoristrada ma anche per il contesto urbano». A raccontare la genesi e le caratteristiche della nuova Rav4 è Tatsuya Sonoda, Project Chief Designer di Rav4 e Chief Designer presso il centro ED2 del costruttore giapponese a Nizza, diretto da Ian Cartabiano.