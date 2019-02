//HONDA-IED TOMO, STILE E DIVERTIMENTO

Una nuova anteprima mondiale per l’Istituto Europeo di Design che torna al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra per presentare Tomo, la concept car elettrica realizzata in collaborazione con Honda Design. Tomo è il risultato del progetto di tesi sviluppato da tredici studenti del Master biennale in Transportation Design dello IED di Torino. Proprio come avviene all’interno di un design centre tradizionale, la casa giapponese ha chiesto agli studenti di lavorare su un brief, intitolato “Honda next fun driving”, con l’obiettivo di disegnare quello che secondo loro dovrebbe essere il mezzo di trasporto ideale per i giovani da qui a sei anni.