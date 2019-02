//LE FINALISTE DEL COTY 2019 | KIA CEED

Gli spazi, peraltro, si rivelano in crescita tanto sulla berlina quanto sulla wagon, svelate insieme allo scorso Salone di Ginevra. E in termini di fruibilità la terza Ceed serba altre succulente sorprese: «Stavolta non potremo proporre una variante sportiva a tre porte come in passato, perché non è più così apprezzata dal mercato. Dunque occorrerà una nuova formula per definire la carrozzeria più dinamica della gamma: la Proceed concept, esposta a Francoforte, nell’autunno del 2017, suggerisce una strada. Però non è l’unica allo studio…».