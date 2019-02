//PEUGEOT 208, RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

Il sistema si declina su tre livelli come negli altri modelli della gamma, per una perfetta ergonomia del posto di guida. Le informazioni sono tutte sott’occhio, posizionate nel campo visivo del conducente. Il quadro strumenti digitale rialzato ora in 3D riporta le informazioni come in un ologramma. Queste indicazioni sono dinamiche, si avvicinano allo sguardo del guidatore in funzione del loro grado di importanza o di urgenza, permettendo un concreto vantaggio in termini di velocità di lettura. Nella zona centrale, sopra i tasti che ricordano nello stile quelli di un “pianoforte”, il touchscreen è disponibile nella misura da 5, 7 o 10 pollici in base al livello di allestimento o alle opzioni scelte e permette di gestire le principali funzioni dell’auto.