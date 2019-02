//WAYNE BURGESS A CAPO DI GEELY DESIGN UK

Geely ha annunciato che il designer inglese Wayne Burgess sarà il capo del neonato Geely Design UK, il nuovo centro stile del gruppo situato a Coventry. Wayne Burgess ricprirà le cariche di Head of Design e Vice President. «Geely Design si è mossa rapidamente per affermarsi negli ultimi cinque anni, crescendo fino a diventare uno dei team più forti nel campo dello stile automobilistico. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Peter Horbury – Executive Vice President Design di Geely – e con tutto il team», ha detto Burgess.

Geely Design UK si espanderà per includere circa 100 designer e personale di supporto entro i prossimi cinque anni e avrà il compito di supportare le funzioni di progettazione interna relativa ai modelli del portafoglio di marchi del gruppo cinese che include Geely Auto, Lynk&Co, Proton, Lotus e la London Electric Vehicle Company (LEVC). Geely Design è una rete globale di studi di progettazione che supporta Geely Auto Group, con studi a Shanghai, Gothenburg, Barcellona, California e Coventry e conta oltre 900 membri dello staff.