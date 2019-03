//ALCANTARA RIVESTE LE CONCEPT DI GINEVRA

A Ginevra, i concept dei designer e le show car che anticipano le tendenze delle case automobilistiche strizzano l’occhio a un lusso contemporaneo fatto di emozionalità, innovazione, tecnologia e lifestyle contemporaneo. Tutte tendenze che Alcantara interpreta, con soluzioni altamente personalizzabili. I designer del reparto Color&Trim dei costruttori possono contare su una moltissimi di colori, anche realizzati su misura da Alcantara, in nuance con la carrozzeria. I designer devono contemperare l’esigenza di gradevolezza degli interni con quelle di leggerezza e sostenibilità, soprattutto per i modelli elettrici. Sono moltissime infatti le vetture e le concept car che hanno scelto questo tipo di rivestimento, come l’Audi Q4 e-tron in cui l’Alcantara plain color ghiaccio si abbina, in un gioco di leggeri contrasti e volumi, con la plain beige. Il risultato è un interno arioso che evoca un lusso contemporaneo e avvolgente.