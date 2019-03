//SEAT EL-BORN, LA PRIMA VOLTA

La el-Born esprime il futuro del design del marchio, con una spiccata enfasi posta sulla parte anteriore della vettura. L’aerodinamica è la chiave per incrementare al massimo l’autonomia della vettura, e proprio per questo il logo Seat sul frontale è a filo con la carrozzeria, poiché la griglia per il raffreddamento del motore non è più necessaria. Le prese d’aria per il raffreddamento, posizionate in basso nella parte anteriore del veicolo, convogliano l’aria verso il pacco batteria ottimizzando quindi il flusso d’aria sopra il frontale.