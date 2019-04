//BUGATTI CHIRON, RIDUZIONE ALL’ESSENZIALE

Etienne Salomé, designer automobilistico, artista e appassionato di automobili, contribuisce in modo significativo all’immagine del marchio Bugatti da oltre un decennio. «Il principale compito di Bugatti è quello di creare un nuovo stile per conservare un’icona. La Chiron è molto più di un’automobile: è un’opera d’arte senza tempo, un capolavoro mozzafiato su quattro ruote», dice Salomé. Le forme devono avere una forza che dura nel tempo. Come la simbolica griglia a ferro di cavallo e la linea C di Bugatti sul lato della Chiron. Concetti che si ripetono in modo simile all’interno: il ferro di cavallo è al centro del volante e la linea C si ritrova in diversi elementi. Una caratteristica stilistica di grande impatto è, ad esempio, la divisione simmetrica dell’abitacolo che emerge fin dai primi sketch.