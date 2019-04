//KARMA GT, DISEGNATA DA PININFARINA

Un raffinato tettuccio nero a contrasto mette in risalto la tinta color grigio chiaro, mentre i dettagli sono in nero lucido o grigio canna di fucile. La parte anteriore di Karma GT designed by Pininfarina è più aggressiva, con una calandra con stecche simmetriche e fari LED molto caratterizzanti. Gli angoli esterni del paraurti anteriore tendono verso l’alto per armonizzarsi con il segno inclinato presente nella parte bassa del fianco, vicino alla ruota, che conferisce sportività e dà stabilità alla GT. Due luci posteriori a LED a forma di boomerang incorniciano un posteriore elegante e potente. La seducente linea di cintura della Karma GT designed by Pininfarina, che avvolge la cabina, appare al suo meglio se vista dall’alto, mettendo in evidenza il suo aspetto deciso e dinamico.