//KIA E-SOUL ED E-NIRO: L’OFFERTA ELETTRICA RADDOPPIA

A fianco della e-Soul arriva poi la e-Niro, variante elettrica della Niro. Cresciuta di qualche millimetro in lunghezza e larghezza per far spazio alle batterie e mantenere una capienza del baule best in class con 451 litri, presenta dettagli stilistici dedicati sia fuori sia dentro l’abitacolo dove, come la e-Soul, presenta un sistema di illuminazione a 5 colori. Kia e-Soul ed e-Niro sono disponibili in due varianti: Mid Range e Long Range. Le prime montano batterie da 39,2 kwh e un motore elettrico da 136 CV e garantiscono un’autonomia di poco inferiore ai 300 km; le seconde, che montano un’unità propulsiva più potente da 204 CV e una batteria da 64 kWh, promettono di percorrere circa 450 km con una sola ricarica. Entrambe le EV di Kia sono dotate di paddles al volante dalle quali regolare l’intensità della frenata rigenerativa su quattro diversi livelli.