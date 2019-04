//RENAULT: NUOVO CENTRO STILE A SHANGHAI

Il centro design Renault di Shanghai, guidato da Yafei Zhao, coprirà tutte le aree del design automobilistico: design esterno, interno, colori e materiali, UX design e UI design. Situati nel cuore di Shanghai e delle sue dinamiche creative, i designer esploreranno le ultime tendenze per soddisfare le attese dei clienti cinesi, sia in termini di design che di innovazione tecnologica. I designer del centro di Shanghai, in linea con i designer degli altri centri di design, potranno partecipare ai concorsi interni di design indetti per tutti i progetti del Gruppo Renault. Tutti gli studi sui progetti futuri beneficiano di un approccio multiculturale e creativo, grazie alle 32 nazionalità presenti nella direzione del design.