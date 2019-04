//RINSPEED E LENZING, I RIVESTIMENTI SONO GREEN

«Abbiamo visto nell’automotive un’opportunità di business e così abbiamo iniziato a lavorare con alcuni centri stile – ci ha detto Bernard Philipp Alowonou, che in Lenzing si occupa della ricerca di nuove business areas -. Abbiamo fatto toccare con mano i nostri prodotti ai designer: quella è stata la nostra forza. Hanno provato una sensazione completamente diversa al tatto, oltre che alla vista. Siamo in grado di offrire filati molto sottili e setosi, ad altri con fibre più spesse, per quanto altrettanto morbide. Al momento ci sono diverse collaborazioni che ci porteranno presto su alcuni modelli di serie. Ma di questo non possiamo ancora parlare. Diciamo che dopo questa nostra prima presenza ginevrina, al salone del 2020 porteremo grandi novità».