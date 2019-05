//SAIC DESIGN CHALLENGE 2019: ECCO IL TOPIC

La Saic Design Challenge torna anche quest’anno per la sua settima edizione. La competizione vuole coinvolgere, nutrire e ispirare il futuro dei designer automobilistici cinesi ed europei. Il concorso è supportato da MG Motor UK e gestito da Saic Motor che è proprietaria del marchio britannico. Il tema della Design Challenge 2019 è “Intelligent Frontier 2030”. L’intenzione è quella di mettere alla prova le capacità degli studenti nella progettazione della MG del futuro, dove tecnologie emergenti, come il 5G, e i sistemi di guida intelligente dovrebbero essere alla base di ogni progetto di mobilità. Nell’ambito di “Intelligent Frontier 2030”, gli studenti dovranno mettere in gioco la loro immaginazione realizzando una concept car in scala, con forme e idee che, secondo la loro opinione, saranno sulle nostre strade dal 2030 in poi.

I sei finalisti europei del concorso acquisiranno una preziosa esperienza di due mesi presso i due centri stile Saic nel Regno Unito – Advanced London e Advanced Birmingham, che si occupano dello studio e della progettazione dei modelli per i marchi Roewe e MG del futuro. Il concorso è stato lanciato ufficialmente al Royal College of Art di Londra, alla presenza del Vice Presidente di Saic Design, Shao Jingfeng, insieme al Design Director di Saic Design Europe, Carl Gotham. Gli studenti hanno tempo fino al 6 giugno per presentare i loro progetti. Per ulteriori informazioni visitare: www.saicmotor.co.uk/saicdesignchallenge .