//VOLKSWAGEN ID. ROOMZ: SOLIDITA’ E DINAMISMO

L’abitacolo, sorprende per la nuova gamma di opzioni all’insegna della personalizzazione e della versatilità, grazie alle regolazioni dei sedili si adatta non solo ai desideri dei singoli passeggeri ma anche alla modalità di marcia del momento. Infatti, a bordo della ID. Roomzz interagiscono i sistemi Iq.Drive, grazie ai quali il prototipo è in grado, a richiesta, di destreggiarsi nel traffico in modo completamente automatizzato. Sotto il nuovo marchio Iq.Drive, la Volkswagen raggruppa tutti i sistemi di assistenza e le tecnologie che portano verso la guida autonoma. Il passaggio dalla modalità di marcia manuale ID. Drive alla modalità completamente automatizzata ID. Pilot è semplicissimo: il guidatore appoggia una mano per almeno cinque secondi sul logo VW nel volante, dopodiché il computer della ID. Roomzz assume il controllo della vettura.