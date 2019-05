//A&D: QUARANT’ANNI IN MOSTRA

Quando il primo numero di Auto&Design viene pubblicato, nell’autunno del 1979, nessuno immagina ancora le profonde trasformazioni che l’avvento delle tecnologie digitali imprimerà ai suoi due settori di pertinenza: l’editoria e il design automotive. Mentre nei centri stile si disegna a mano libera e sui tecnigrafi, nelle redazioni gli articoli sono dattiloscritti in cartelle, per le fotografie non c’è che la pellicola e i registratori sono a nastro magnetico. Per impaginare gli articoli, il grafico si affida unicamente alla matita e ai menabò cartacei, l’unico page preview possibile è la sua immaginazione. .