//BMW GARMISCH, RICOSTRUZIONE DI UN MITO

In occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019, Bmw svela la ricostruzione della Garmisch, una concept car classica disegnata da Marcello Gandini per Bertone e scomparsa dalla scena dopo il suo debutto al Salone di Ginevra del 1970. Con la nuova vettura, il marchio bavarese omaggia uno dei designer di automobili più influenti d’Italia e aggiunge un nuovo, entusiasmante capitolo alla storia dell’azienda. «Marcello Gandini per me è uno dei grandi maestri del design automobilistico e le sue macchine sono sempre state un’importante fonte di ispirazione per il mio lavoro», ha detto Adrian van Hooydonk, Senior Vicepresident di Bmw Group Design, che è stato incuriosito dalla Garmisch da quando alcuni anni fa ha scoperto per la prima volta una foto dell’auto sbiadita dal tempo. «Costruire la vettura per la seconda volta ci ha dato l’opportunità di rendere omaggio a Gandini, richiamare una delle sue auto meno conosciute ed evidenziare l’influenza stilistica di Bertone sull’evoluzione del design del marchio. Per me, solo questo è stato un motivo sufficiente per portare avanti questo progetto e completare la storia di Bmw».