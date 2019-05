//BMW SERIE 8 GRAN COUPE’: IL PRIMO TEASER

BMW ha rilasciato il primo teaser di una nuova vettura che andrà ad arricchire la gamma della Serie 8: la Serie 8 Gran Coupè, proseguendo così la sua offensiva nel segmento delle vetture di lusso. Dopo la coupé e la cabriolet, il costruttore ha realizzato una terza variante sportiva a quattro porte. Grande eleganza, interni che esprimono i concetti di modernità e lusso, la vettura è attualmente nella fase finale di sviluppo per la produzione di serie.

A giudicare da quello che è possibile vedere dalla prima immagine la vettura ha proporzioni atletiche con linee fluide e dinamiche. Le due porte supplementari e lo spazio aumentato per i passeggeri posteriori si combinano con il passo esteso. Secondo il costruttore bavarese il comfort di guida è stato migliorato e ottimizzato sia per la guida quotidiana che per i viaggi più lunghi.