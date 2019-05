//BMW X7: L’AMMIRAGLIA SI VESTE DA SUV

Per la X7 BMW ha deciso di adottare per la prima volta nella storia il proprio nome per intero: Bayerische Motoren Werke. Per questa vettura, inoltre, BMW ha dovuto realizzare stemmi più grandi. Due dettagli che potrebbero sembrare secondari, ma che rendono perfettamente l’idea di cosa abbia ispirato la Casa di Monaco nella progettazione della nuova, gigantesca X7. Pur essendo da sempre un marchio premium, BMW ha infatti alzato ulteriormente l’asticella e ha realizzato un modello, il più grande della famiglia “X”, da posizionare in una nicchia di super lusso alla quale fino ad oggi non si era ancora affacciata.