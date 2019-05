//CITROËN 19_19, 100 ANNI DI AUDACIA

19_19 Concept porta il comfort oltre i limiti, con un abitacolo che diventa un vero salotto mobile. Per i passeggeri diventa in qualche modo la continuazione della propria casa, un’estensione che permette di viaggiare comodi a bordo del veicolo come a casa propria, in totale tranquillità, calma e silenzio. Il tema del salotto è amplificato. Il salotto che sogniamo raccoglie una serie unica di bei pezzi, di vari oggetti, materiali, dagli stili a volte diversi. Come in un salotto, dove troviamo un divanetto, una chaise-longue, dei pouf, poltrone da lettura, mobili di separazione, ogni spazio dell’abitacolo è specifico, e offre esperienze e comfort posturale diversi, secondo i desideri. L’abitacolo offre diverse maniere di vivere il programma Citroën Advanced Comfort®, dimensionati in modo diverso secondo le posizioni.