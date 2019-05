//FIAT 500 JOLLY ICON-E, SPIAGGINA ELETTRICA

Garage Italia individua e seleziona i modelli che hanno segnato epoche diverse, attualizzandoli con dettagli contemporanei e la conversione elettrica. «Ci rendiamo conto che le persone ancora oggi adorano alcune auto storiche che sarebbero però difficilmente guidabili. Abbiamo quindi voluto rendere fruibili le macchine che continuano ad emozionare intere generazioni, con la qualità, lo stile e la filosofia che contraddistingue Garage Italia», ha detto Carlo Borromeo, responsabile del centro stile dell’azienda milanese. Con Icon-e, il fenomeno restomod diventa ecologico attraverso il re-use e l’upcycling, temi centrali del progetto. Le vetture realizzate da Garage Italia sono il mix perfetto tra passato e presente, coniugando il loro stile timeless con le nuove tecnologie, integrate in maniera funzionale ma discreta. Il primo drop della serie è la Fiat 500 Jolly Icon-e, un progetto sviluppato interamente per garantire gli standard di stile e affidabilità che distinguono il brand. Via il tetto e il vano porte, la rigidità torsionale della vettura è mantenuta all’inserimento di una cellula di sicurezza.