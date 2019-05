//FORD DESIGN: DALLA SCRIVANIA ALLA REALTA’ VIRTUALE

Dalla scrivania alla realtà virtuale. Un designer del Ford Design Studio entra in una stanza e inizia uno schizzo in 3D: sta progettando un’auto da zero completamente in virtuale, e crea intorno a sé l’ambiente desiderato con forme e particolari che si adatto alle esigenze del cliente, il tutto in piena libertà. Ford sta infatti esplorando una nuova tipologia di processo creativo che si avvale dell’aiuto della realtà virtuale per creare le proprie vetture. Una mossa che permette di risparmiare tempo e denaro. Il costruttore americano chiama questo tipo di tecnologia “Gravity Sketch”: lo strumento di realtà virtuale 3D permette ai progettisti di realizzare uno stile più “umanocentrico”, in relazione con la filosofia progettuale del marchio americano. I designer scambiano tra loro pensieri e progetti per far sì che le cuffie e i controller, che hanno sostituito le matite, si immergano nella realtà virtuale. Le loro interazioni gestuali, attraverso la modalità motion tracking, replicano quasi gli stessi movimenti effettuati per ottenere uno schizzo su carta e penna.