//IED CELEBRA I 30 ANNI AL MAUTO

I dodici modelli in scala 1:1, che a partire dal 2004 sono stati presentati in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra come progetto di tesi del Master in Transportation Design, in partnership con i centri stile dei più noti brand al mondo, sono la sintesi di questa cultura del progetto. Attraverso la descrizione del design process, che dallo sketch a mano libera porta alla realizzazione di un modello fisico, vengono infatti presentate: la Scorpion realizzata con Abarth e la X1/99 con Fiat, Passocorto e Kite firmate insieme a Hyundai, Gloria creata per Alfa Romeo ed Eye per Tesla Motors, la Cisitalia 202E, il trittico Syrma-Shiwa-Scilla nato dalla collaborazione con Quattroruote (la terza firmata anche con Pininfarina), fino all’ultima arrivata Tomo progettata insieme a Honda.