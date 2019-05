//IL NUOVO DESIGN DEI TROFEI DI VILLA D’ESTE

La produzione dei trofei ha avuto luogo nell’Additive Manufacturing Center. Con un innovativo procedimento in 3D i progetti sviluppati dai designer hanno preso forma in una speciale lega di alluminio: superfici interne dorate, precisione nelle finiture, angoli ben levigati e incisioni laser conferiscono al prezioso trofeo un fascino unico. Designworks è una controllata del Gruppo BMW e oltre alla sede principale in California ha uffici anche in Europa e Asia, svolgendo un ruolo creativo e stimolante a beneficio di tutte i brand del Gruppo BMW. Inoltre, Designworks lavora anche per numerose realtà di rilievo in settori come quello dell’informatica, dell’elettronica di consumo, dell’aviazione, della medicina e dell’ambiente, così come nel settore sportivo e del lifestyle. Per la costruzione dei nuovi trofei sono stati utilizzate tecnologie all’avanguardia che garantiscono maggiore libertà al processo creativo di design. La produzione in metallo con stampa in 3D consente infatti la realizzazione di forme e strutture geometriche che non sarebbero altrimenti realizzabili con i procedimenti tradizionali di fusione dei metalli.