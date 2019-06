//ASFANE’ DIECIDIECI, IL NUOVO VOLTO DI FV FRANGIVENTO

Sono passati tre anni esatti da quando il giovane atelier FG Frangivento, guidato dall’imprenditore torinese Paolo Mancini e dal designer bellunese Giorgio Pirolo, ha presentato al Salone Parco Valentino la concept Asfanè, supercar destinata a segnare l’inizio dell’attività di questo brand nato a Moncalieri (TO). Pochi giorni fa al Mauto, il Museo dell’Automobile del capoluogo piemontese, è stata presentata la versione finale, la Asfanè DieciDieci marciante ma soprattutto completa anche stilisticamente, che ha mostrato al pubblico presente i tratti scelti per definire una volta per tutte l’immagine di marca.