//BMW VISION M NEXT, SALTO NEL FUTURO

«La BMW Vision M Next offre uno sguardo al futuro delle vetture sportive del nostro marchio», afferma Adrian van Hooydonk, responsabile del design del gruppo BMW. «La Vision iNext ha illustrato come la guida autonoma sia destinata a trasformare completamente la vita a bordo dei nostri veicoli, la Vision M Next invece dimostra come le tecnologie all’avanguardia possano rendere l’esperienza di guida più pura e coinvolgente dal punto di vista emotivo. In entrambi i modelli, l’attenzione è saldamente concentrata sulle persone che si trovano nell’abitacolo».