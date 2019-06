//BYD APRE UN NUOVO CENTRO STILE A SHENZHEN

L’interno del centro di progettazione è stato disegnato per creare un ambiente di lavoro “aperto, comunicativo e creativo”, dove i progettisti avranno una percezione in tempo reale dello stato di avanzamento della produzione del modello. Il design center riunisce gli strumenti di progettazione più all’avanguardia del settore, come l’attrezzatura per la lavorazione a cinque assi, che ha una precisione di lavorazione di 0,025 mm, e può completare un modello in argilla 1:1 in circa 5 giorni, così come gli strumenti per il taglio dell’argilla modificare un progetto in meno di 24 ore. Presenti anche tutte le tecnologie di ultima generazione come la realtà virtuale.