//DUCATI: DESIGN EXPERIENCE CON LO IAAD

Ai partecipanti, divisi in team, saranno assegnati progetti da sviluppare in diversi ambiti. Il corso infatti non toccherà solo il mondo moto, ma tutto l’universo che ruota attorno a un brand come Ducati, immaginando nuovi prodotti, modelli di business e opportunità. I risultati finali saranno presentati a una Design Committee composta da esperti del mondo Ducati e IAAD. La summer class è pensata per studenti e giovani professionisti che vogliono approfondire il proprio percorso di formazione in un contesto d’eccellenza e internazionalità come quello di Ducati. Tutti i corsi saranno tenuti in lingua inglese. Le iscrizioni alla summer class “Ducati Design Experience” sono già aperte e chiuderanno il 20 giugno. Per informazioni sui criteri e le procedure di ammissione al corso è possibile scaricare la brochure o scrivere a [email protected]