//IL CIRCOLO DEL DESIGN CELEBRA TOM TJAARDA

Una giornata dedicata a Tom Tjaarda e al suo lavoro progettuale nel campo del design automotive. Giovedì 20 giugno 2019 il cortile del Circolo Del Design di Torino ospita un’esposizione temporanea di tre auto storiche disegnate dal designer olandese e, dalle 18.30, una talk per raccontare la sua vita e la sua professionalità.

La talk per ripercorrere la vita di successi e riconoscimenti professionali che fanno di Tom Tjaarda uno dei designer più famosi nel campo dell’automotive: un totale di 84 veicoli progettati, la maggioranza dei quali caratterizzata da una linea sportiva, asciutta, contemporanea e adatta alle alte velocità. Vetture affusolate, aerodinamiche, eleganti e curate in ogni minimo dettaglio: frecce gialle e rosse che hanno popolato per anni i cataloghi delle più importanti aziende automobilistiche italiane ed estere. In occasione della talk verranno presentati i vincitori del concorso Tjaarda Design Award.