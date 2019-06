//ŠKODA MOUNTIAQ, SPIRITO AVVENTUROSO

Dopo la messa a punto del progetto, a gennaio è iniziata la fase di produzione vera e propria. I lavori di carrozzeria e verniciatura sono stati portati avanti contemporaneamente, in modo che gli studenti potessero finire il veicolo in tempo per la fine di maggio. Il primo passo è stato il rinforzo della carrozzeria. Successivamente, hanno rimosso il tetto della Kodiaq e realizzato un pannello posteriore per la cabina, nonché un nuovo lunotto posteriore e i finestrini laterali. L’area dietro la cabina del pickup presenta un pianale di carico con un vano portaoggetti nascosto.