//FLYMOVE E AKKA: PATTO PER RILANCIARE BERTONE

Flymove e AKKA Technologies annunciano di aver raggiunto un nuovo accordo per il prestigioso brand “Bertone”. Il patto consente alla società inglese Flymove di utilizzare il brand Bertone per tutti i prodotti e servizi in tutti i Paesi del mondo dove il marchio è registrato, fatti salvi i diritti residuali di licenze precedentemente già concesse a terzi, che scadranno definitivamente entro fine 2020. Flymove ha già previsto e avviato una serie di importanti investimenti per il rilancio del brand, che prevedono l’apertura del nuovo Centro Stile Bertone a Milano e il lancio della nuova serie di vetture EV City Cars e Hyper Cars che saranno presentate ufficialmente il prossimo Marzo 2020 al Salone dell’Auto di Ginevra.

Il designer Carlos Arroyo Turon guiderà uno staff di designers e progettisti scelti tra i migliori talenti al mondo e un team di aziende italiane di assoluta eccellenza nella progettazione automotive. La Bertone è uno dei brand di design automotive più famosi, fondato nel 1912 e che sotto la guida di Nuccio Bertone ha visto succedersi alcuni tra i più grandi designers al mondo, tra cui Marcello Gandini e Giorgetto Giugiaro, che hanno creato alcune delle più belle vetture nella storia dell’automobile, ad esempio le Lamborghini Miura e Countach, la Lancia Stratos, l’Alfa Romeo Giulietta e molte altre.