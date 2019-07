//KIA XCEED, GENESI SENSUALE

«La ragione è semplice» spiega Grégory Guillaume, direttore del design Kia: «Mentre la disegnavamo, eravamo anche caccia di una sostituta per la precedente Proceed. In seguito questa esigenza è stata colmata con la “shooting brake” attualmente in gamma, ma l’ispirazione sportiva e sensuale era rimasta nell’aria. Ecco perché le forme non sono proprie del mondo dell’offroad, ma più prossime a certe cinque porte brillanti».