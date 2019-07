//LAND ROVER DEFENDER, I PRIMI DETTAGLI

Ecco quali saranno le tre varianti: Defender 90 a tre porte: sarà offerto a cinque e sei posti e crescerà in lunghezza fino a 4.323 mm al posto dei 4.000 mm della generazione precedente. Defender 110 a cinque porte: potrà arrivare ad ospitare fino a sette persone per una lumghezza complessiva di 4,75 metri. Defender 130 a cinque porte: questa variante sarà omologata per otto posti a sedere e lunga 5,10 metro. La prima generazione della Land Rover Defender è stata venduta in più di 2 milioni di esemplari, diventato per il suo design essenziale e squadrato una vera icona del fuoristrada.