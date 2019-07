//LOTUS EVIJA, DESIGN CONTEMPORANEO

La Lotus Evija è stata svelata. Grazie alla potenza di 2.000 cavalli di potenza, stabilisce nuovi standard in termini d’ingegneria avanzata in tema di mobilità elettrica. Molto semplicemente, la Lotus Evija è l’auto stradale di serie a zero emissioni più potente mai costruita. Un pezzo di design automobilistico contemporaneo, l’Evija è caratterizzata dal tunnel Venturi che attraversa il posteriore, dandogli un’estetica originale. “Abbiamo studiato come le auto da corsa di Le Mans utilizzano il flusso d’aria che passa nella parte superiore, ma anche attraverso di essa. Questo concetto è la chiave stilistica fondamentale dell’Evija e ci ha permesso di creare un design senza tempo con eccezionali doti aerodinamiche”, ha dichiarato Russell Carr, responsabile del design di Lotus. L’Evija segna l’inizio di un nuovo linguaggio stilistico di Lotus, che si evolverà e riapparirà sulle future auto ad alte prestazioni.