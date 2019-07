//MANIFATTURA AUTOMOBILI TORINO VINCE IL PREMIO DI ALTAGAMMA

Manifattura Automobili Torino è stata premiata con il riconoscimento “Premio Giovani Imprese – Believing in the Future”. Ideato e promosso da Altagamma, il premio identifica e celebra alcune nuove realtà operanti nei sette diversi settori rappresentati nella Fondazione. Carattere distintivo del riconoscimento è di rivolgersi non ai singoli talenti creativi, ma alle giovani imprese impegnate in un percorso promettente di consolidamento e che possono trovare nel progetto un supporto importante per la crescita. Si tratta infatti di un programma di mentorship e di supporto strategico alle potenziali aziende Altagamma del futuro, selezionate in base a una valutazione delle qualità del prodotto, del servizio offerto e delle potenzialità di crescita a medio termine.

Manifattura Automobili Torino è stata selezionata per la categoria "Motori e Velocità": un riconoscimento che conferma la potenzialità della giovane casa costruttrice Torinese, capace di sviluppare in soli quattro anni diversi progetti speciali, diventati famosi a livello mondiale. Tra gli altri, i progetti esterni con Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG003) e con Apollo Automobil (Apollo IE); la serie limitata, sviluppata completamente in-house, della "New Stratos", e la nuovissima espansione verso le Hypercar Elettriche con la Aspark "Owl".