//RENAULT CAPTUR, SEMPRE PIU’ SUV

Il dinamismo delle linee è potenziato dal cofano caratterizzato da nervature e abbassato sul davanti, dal tetto più spiovente sul retro e dalla riduzione delle superfici vetrate. Al momento del lancio saranno disponibili 10 tinte di carrozzeria, 4 tinte di tetto, di cui 3 nuove, e 3 pack di personalizzazioni esterne, per un potenziale di circa 90 abbinamenti possibili. I fari riprendono la firma luminosa a forma di C (C-Shape) che caratterizza i modelli Renault. Molto stilizzati, sono arricchiti da ulteriori elementi: quattro elementi frontali (2 per gruppo ottico) che prolungano gli inserti cromati della calandra per conferire alla vettura un frontale più espressivo e 18 elementi laterali (9 per gruppo ottico) Anche i gruppi ottici posteriori riprendono la firma luminosa a forma di C (C-Shape) tipica dei modelli Renault.