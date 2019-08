//ALPINE A110 S, AGGRESSIVITA’ SOFISTICATA

Ma a stupire davvero provvedono soprattutto, su richiesta del cliente, il tetto in autentico carbonio (più leggero di 1,9 kg rispetto al già pregevole componente in alluminio) e i sedili Sabelt essi pure dotati di elementi in tale materiale. Fra i componenti ordinabili in opzione figurano infine le emozionanti ruote Fuchs in alluminio forgiato, capaci di riportare alla mente piacevolissime reminiscenze anni Sessanta. L’elaborata formula della A110 S sarà disponibile nelle concessionarie entro la fine del 2019, per un prezzo di circa 66.500 euro.