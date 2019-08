I cerchi forgiati Leirion presentano una nuova finitura in titanio opaco, mentre la vettura veste la livrea SVJ 63, su cui spicca la targhetta “1 di 63”. All’interno, Alcantara in tre diversi colori, con elementi in fibra di carbonio ripresi in tutto l’abitacolo, si abbinano al CarbonSkin, il leggerissimo materiale brevettato da Lamborghini. Il badge sul volante, insieme al logo “63” posto sul pannello posteriore in Alcantara e CarbonSkin, sottolinea ancora una volta l’appartenenza dell’auto a un’edizione limitata.