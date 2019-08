Porsche entra in una nuova era con la nuova Taycan, la prima vettura sportiva a trazione esclusivamente elettrica della Casa di Stoccarda che sta ridefinisce anche gli standard relativi al design degli interni. I tratti stilistici classici sono stati reinterpretati e proiettati nell’era digitale. «Anche in questo caso vale il motto less is more», spiega Ivo van Hulten, responsabile Interior Design di Porsche. «Gli interni della Taycan abbinano gli elementi stilistici tipici del marchio con una nuova tipologia di esperienza per l’utilizzatore e colpiscono per la loro sobria eleganza». L’elemento ispiratore è stata la linea essenziale del cruscotto originale della 911 del 1963. L’obiettivo dichiarato era quello di reinterpretarlo in chiave attuale. Il posto di guida è stato disegnato seguendo un concetto costruttivo completamente nuovo. È stato chiaramente progettato focalizzandosi sulle esigenze del conducente.