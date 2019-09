Filippo Perini entra dal 16 settembre a far parte del marchio Genesis come Chief Designer presso il Genesis Advanced Design Studio in Europa. L’incarico di Perini sfrutta la sua esperienza nell’advanced e nel product design, oltre che nei principali team di progettazione per ottimizzare i processi di design digitale. Perini è un designer esperto e di fama mondiale che ha passato decenni a realizzare veicoli ad alte prestazioni per conto di marchi di lusso e di alta gamma.

L’ingegnere-designer italiano ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica e un master in design automobilistico presso il Politecnico di Milano. Ha lavorato per importanti case automobilistiche, tra cui Alfa Romeo, Audi e Lamborghini. Prima di arrivare a Genesis è stato responsabile del reparto design e innovazione di Italdesign. «Sono affascinato dalla possibilità di contribuire all’evoluzione del marchio Genesis e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida con il team di design Genesis, mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia passione», ha dichiarato Perini.