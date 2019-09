Lo Studio 3 e lo Studio 4 ospitano in totale 10 piattaforme per la modellazione al clay, ciascuna della lunghezza di 20 metri e in grado di ospitare due modelli in argilla, con una capacità di carico di 4,5 tonnellate. Per la prima volta, i designer potranno posizionare i modelli degli esterni e degli interni uno accanto all’altro, migliorando così la sinergia e la collaborazione tra i due ambiti progettuali. Ogni piattaforma è equipaggiata con binari motorizzati nel pavimento, che consentono alle fresatrici Kolb Concept Line CNC a 3+2 assi di lavorare su entrambi i lati dei vari modelli. Ogni fresatrice è dotata di un mandrino motorizzato da 1 kW in grado di raggiunge i 16.000 giri/minuto. Questo avanzato sistema consente di passare dalla fase di misurazione a quella di fresatura in modo semplice e veloce. Il nuovo Jaguar Design Studio darà anche maggior risalto alle tecnologie per lo sviluppo di materiali innovativi. Il team del settore Colour and Materials avrà più spazio e più sistemi avanzati a disposizione per scoprire, testare e sviluppare materiali sostenibili di nuova generazione.